Папа римский Франциск желает в следующем году посетить Ирак, сообщает в понедельник портал Vatican News.

«Настойчивая мысль сопровождает меня, когда я думаю про Ирак, куда хочу поехать в следующем году, что он должен иметь возможность смотреть в будущее (…) и не возвращаться к бесконечным конфликтам региональных сил», — сказал понтифик.

С таким заявлением папа Франциск выступил на аудиенции с участием членов организации Roaco, оказывающей поддержку восточным католическим церквям.

Также во время речи папа римский упомянул сложные обстоятельства, сложившиеся на Украине и в Сирии.

«И я не забываю Украину, чтобы мог найти мир ее народ, раны которого, вызванные конфликтом, я пытался смягчить», — заявил понтифик.

«Я с грустью думаю вновь о драме в Сирии и о грозных тучах, которые, кажется, сплотились над ней в некоторых еще нестабильных регионах, где остается высоким риск крупного гуманитарного кризиса», — добавил он.

Minval.az