Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает себя не транзитёром, а полнокровным лидером страны.

— Что такое транзит? Это значит, что я транзитный пассажир или попутчик? Нет. Я считаю себя полнокровным президентом Республики Казахстан. Я не попутчик, я не транзитёр и не собираюсь менять ни поезд, ни самолёт, ни пересаживаться ни в какое иное движущее средство, — цитирует слова Токаева на пресс-конференции ТАСС.

По словам избранного президента, вопрос о преемнике первого президента страны Нурсултана Назарбаева обсуждался уже три года, поэтому Токаев почувствовал облегчение, когда узнал, что может стать следующим главой государства.

Minval.az