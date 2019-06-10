Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что угрозы иранскому народу со стороны Израиля неприемлемы. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Глава дипломатического ведомства сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху угрожает уничтожить Иран, что повлечет ответ. Зариф также отметил в своем заявлении, что «Израиль и США являются основными источниками коренных проблем на Ближнем Востоке», и обвинил американцев в преступлении против всего региона.

Сообщается, что эти заявления были сделаны во время встречи Зарифа с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, где они обсуждали дальнейшее будущее ядерной сделки после выхода из нее США.

Minval.az