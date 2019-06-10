В Турции обнаружили частично погруженный под воду подземный город, возраст которого составляет порядка пяти тысяч лет. Находка была сделана в самом центре исторического региона Каппадокия, сообщает Daily Sabah.

Как сообщает издание, жители поселка Чалыш начали жаловаться, что в их дома в один момент начала поступать вода, однако они не могли понять, откуда она берется.

В поисках причины наводнения специалисты нашли скрытый тоннель, пройдя по которому, они обнаружили целый подземный город. Выяснилось, что затопленные дома располагались прямо над затопленным пунктом.

Отмечается, что город имел три этажа и состоял из домов, тоннелей и культовых сооружений, протянувшихся на пять километров. Впервые его удалось заметить 25 лет назад, когда в тоннель упал ребенок, однако тогда все входы были засыпаны землей, чтобы избежать новых ЧП.

Согласно легендам, город называется Гир-Гер, что в переводе означает «войди и смотри». Для выявления его происхождения и точных размеров на месте работают археологи. Специалисты надеются обнаружить еще множество исторических мест и артефактов в Каппадокии.

Minval.az