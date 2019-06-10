Сборная Турции по футболу отправилась в Исландию для встречи со сборной этой страны в рамках отборочного тура Чемпионата Европы (ЕВРО 2020), пишет ТРТ.

По прибытии в аэропорт Рейкьявика турецкие футболисты столкнулись с неприятностями. Так, исландские сотрудники таможни затянули паспортный контроль на 3 часа и тщательно обыскали багаж спортсменов.

Футболисты Эмре Белезоглу и Бурак Йылмаз выразили реакцию, назвав «хамством» такое обращение к ним.

«Мы прождали три часа. Они забрали наши сумки, забрали все наши крема. Мы летели 6,5 часов и ждем здесь уже 3 часа. Некоторые наши друзья ещё не вышли», — сказал Йылмаз.

Капитан сборной Турции Эмре Белезоглу в свою очередь отметил: «Я не хотел бы говорить ничего плохого в адрес Исландии. Но в нашей стране процедуры все намного проще. К сожалению, они проводят ненужный обыск».

Между тем, во время интервью Белезоглу один из болельщиков сборной Исландии вместо микрофона протянул ему туалетный ершик.

По завершении процедур в аэропорту турецкие спортсмены были доставлены в отель.

Матч Турция-Исландия в группе (H) состоится в Рейкьявике на стадионе Лаугардалсвёллур 11 июня во вторник.

Между тем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил отношение сотрудников аэропорта Рейкьявика к футболистам сборной Турции.

«Отношение к турецким футболистам является грубым нарушением норм дипломатии. Турция предпримет соответствующие шаги в ответ на случившееся. Пусть никто в этом не сомневается», — написал Чавушоглу в Twitter.

Позже стало известно, что МИД Турции направил ноту протеста Исландии.

Minval.az