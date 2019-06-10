В Германии не прекращаются преступления на почве исламофобии.

Как передает «Анадолу», в городе Кассель на минувших выходных неизвестные забросали камнями здание центральной мечети, а в Бремене уничтожено около 50 экземпляров Корана, хранившихся в мечети “Рахман”.

Глава религиозной общины при центральной мечети Касселя Сейфеттин Эрёрук сообщил, что нападение на мечеть было совершено в то время, когда в ней не было верующих. Повреждена часть окон здания мечети.

Эрёрук решительно осудил действия вандалов и призвал полицию найти преступников.

Прокуратура города Кассель возбудила уголовное дело в связи с действиями преступников.

Еще одна провокация совершена в бременской мечети “Рахман”.

Неизвестные проникли в здание мечети и осквернили до 50 экземпляров Корана.

Представители мусульманской общины Бремена осудили действия вандалов.

Депутат регионального парламента Бремена от партии «Христианско-демократический союз» (CDU) Огузхан Языджи акцентировал внимание на росте числа случаев исламофобии в этой части Германии.

«На прошлой неделе в Бремене зарезали молодого мусульманина, а теперь совершена провокация в мечети. Мусульманская община всерьез обеспокоена. Мечети, так же как и синагоги, должны находиться под охраной государства», — сказал Языджи.

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