Тегеран не запрашивал у Москвы комплексы С-400.

Как передает РИА Новости, об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави.

«Мы не запрашивали Россию по поводу покупки С-400, сейчас не чувствуем необходимости в этих комплексах», — цитирует Мусави агентство Fars.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил РИА Новости, что Россия не получала от Ирана запрос на поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Отвечая на вопрос, как он может прокомментировать спекуляции СМИ на эту тему, Борисов сказал: «Пусть вбрасывают». Говоря о сотрудничестве с Ираном, он добавил, что «все идет как идет».

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на двух осведомленных лиц сообщило, что Россия якобы отклонила запрос Ирана о продаже ему С-400.

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