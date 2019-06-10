Лидер КНДР Ким Чен Ын применил новый вид казни к одному из своих генералов, сообщили представители разведки Великобритании. По данным спецслужб, северокорейский политик бросил военного в аквариум, наполненный пираньями.

Казнённого обвинили в планировании государственного переворота. Ему нанесли серьёзные раны в области конечностей и торса, после чего бросили в аквариум, расположенный в одной из резиденций Кима.

Разведка не уточнила, скончался военный от ран или был убит рыбами. По некоторым данным, метод казни Ким подсмотрел в фильме о Джеймсе Бонде «Шпион, который меня любил» (1977 год). Свой аквариум вождь наполнил сотнями пираний из Бразилии, передаёт The Mirror.

Minval.az