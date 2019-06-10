Министерство обороны Ирана представило в воскресенье новую систему противоракетной обороны собственного производства «Хордад-15», сообщает агентство Tasnim.

По данным агентства, министр обороны Ирана Амир Хатами представил систему «Хордад-15» на церемонии в Тегеране. Новая система ПВО способна поражать несколько целей иранскими ракетами «Сайад-3».

Как сообщил Хатами, система способна обнаруживать различные цели, в числе которых военные самолеты и беспилотники, в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Он добавил, что «Хордад-15» также способна обнаруживать малозаметные цели в радиусе 85 километров и поражать их в диапазоне 45 километров.

По словам Хатами, система способна одновременно перехватывать шесть целей. Кроме того он отметил, что мобильность системы позволяет военнослужащим подготовить ПВО к поражению целей менее чем за 5 минут.

Отмечается, что «Хордад-15» уже была официально передана силам воздушной обороны армии ИРИ.

⭕ سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد 💢 سامانه پدافند هوایی «۱۵ خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. pic.twitter.com/kHzN40Qs2C — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 9 июня 2019 г.

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