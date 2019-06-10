В Гонконге более 1 млн человек приняли участие в акции протеста против закона об экстрадиции. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые СМИ уточняют, что в акции участвуют 500 тыс. человек. Отмечается, что мероприятие проходит спокойно, но в отдельных районах произошли стычки с полицией. В частности, протестующие закидывали полицейских бутылками, а полиции пришлось применить перцовый газ и дубинки.

По крайней мере два сотрудника полиции пострадали и были госпитализированы. У одного из них, предположительно, был поврежден глаза. Несколько журналистов, а также оператор местного телеканала получили ранения.

Уточняется, что Гонконг не имеет соглашения об экстрадиции с материковым Китаем, Макао и Тайванем, однако теперь власти готовят соответствующий законопроект.

Идея принятия закона вызвала бурные споры в обществе и спровоцировала акции протеста.

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