Сотня пожарных выехала в воскресенье для ведения борьбы с огнем в семиэтажном жилом доме, расположенном в районе Баркинг в восточной части Лондона.

Об этом сообщила на своем сайте пожарно-спасательная служба британской столицы.

«Пятнадцать пожарных расчетов и порядка 100 сотрудников противопожарной службы были направлены к месту пожара в многоквартирном жилом доме на улице Де Пасс Гарденс в Баркинге», — сказано в сообщении.

В нем подчеркивается, что в настоящий момент огнем охвачены все семь этажей здания. Причины пожара пока неизвестны.

Minval.az