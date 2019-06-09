Недавно Пол Баррелл, бывший дворецкий принцессы Дианы, трагически погибшей в августе 1997-го, по просьбе создателей нового документального фильма о королевской семье, впервые рассказал о том, с чего начались непростые отношения принца Чарльза с его младшим сыном, пишет издание 7Дней.

Как поведал Баррелл, с того самого дня, как на свет появился старший сын принца — Уильям, Чарльз страстно хотел, чтобы следующим ребенком в семье непременно стала девочка. Поэтому хотя Диана, довольно рано узнала, что и ее второй ребенок — мальчик, она не говорила об этом мужу до самых родов. «Я знала, что у меня снова родится сын, ведь я прошла положенное сканирование. Но Чарльз мечтал о девочке, и я ужасно боялась его разочаровать!» —призналась Диана.

Однако, когда пришел день появления принца Гарри на свет, все прошло еще хуже, чем она даже могла предполагать. Взглянув на новорожденного, Чарльз поморщился и разочарованно воскликнул: «А, так это мальчик… Да еще и рыжий!» На что обиженная Диана ответила, сославшись на своих родных : «Но Чарльз, это просто означает, что он унаследовал цвет волос Спенсеров!» На что принц отреагировал еще более жестко: «Что же, у меня хотя бы появился запасной наследник…» После чего он развернулся и ушел. Причем не просто отлучился ненадолго, а забрался в свой Астон-Мартин и умчался на несколько дней в Виндзор, играть в конное поло со своими приятелями.

Как утверждает Баррелл, Диана тогда перенесла настоящее потрясение. Она сказала, что когда услышала слова супруга, то «у нее внутри что-то умерло». На самом деле, к моменту появления Гарри на свет, отношения Дианы с Чарльзом начали стремительно ухудшаться. Но она все еще сохраняла надежду, что ситуация может измениться к лучшему. Диана мечтала о том, чтобы рождение второго ребенка помогло ей помириться с Чарльзом. Ведь после рождения своего первого ребенка — Уильяма, у нее с Чарльзом все было хорошо, и она чувствовала себя почти счастливой. Правда, увы, недолго…

Minval.az