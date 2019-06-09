Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи помиловал и сократил сроки заключения 691 осужденного, говорится в сообщении на его сайте.

Сообщается, что глава судебной власти Ирана Ибрахим Раиси направил Хаменеи предложение о помиловании или смягчении наказаний заключенным, на которое верховный лидер страны дал согласие по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

Статья 110 конституции Ирана предоставляет верховному лидеру право помиловать или смягчать наказание осужденных по рекомендации главы судебной власти.

Minval.az