Гостей съезда политической партии Владимира Зеленского «Слуга народа» кормили шаурмой, передает «Страна.ua».
Шаурму подавали на фуршете в ботаническом саду, где прошло собрание.
Гостей съезда политической партии Владимира Зеленского «Слуга народа» кормили шаурмой, передает «Страна.ua».
Шаурму подавали на фуршете в ботаническом саду, где прошло собрание.
Дата: 2019/06/09 19:24
Раздел: Бывший СССР
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