Жительница британского графства Эссекс рассказала, как живет с редким заболеванием, при котором часть лица «расплывается». Ее историей поделилось издание The Mirror.

26-летняя Карла Дейес (Karla Deyes) начала страдать от конвульсий в пять лет. Через два года у нее диагностировали синдром Парри-Ромберга — заболевание, при котором атрофируются мышечные и костные ткани половины лица. В некоторых случаях атрофия также может повлиять на конечности, как правило, на той же стороне тела, где произошла атрофия лица.

Левая нога девушки росла не так быстро, как правая, из-за чего ей было очень больно ходить. Ей пришлось пройти курс химиотерапии, чтобы тело перестало деформироваться, а также перенести несколько операций. Одна из них прошла неудачно — Дейес лишилась всех лицевых нервов и осталась со шрамами на лице.

Британка сильно переживала из-за внешности, по ее словам, часть ее лица «сползла и растеклась». Девушка избегала сверстников, прятала половину лица за волосами и старалась проводить как можно больше времени дома. Дейес не раз говорила своим родителям, что мечтает умереть, но те всеми силами поддерживали ее.

Сейчас ей сделали операцию по коррекции формы подбородка, а также пересадили на лицо жир из других частей тела. Дейес призналась, что впервые почувствовала себя уверенно. Не так давно она нашла себе парня. Она поделилась своей историей, чтобы вдохновить всех страдающих от заболевания.

«Мне было не с кем поговорить, когда я росла, потому что я не знала, что есть еще люди с таким заболеванием. Мне казалось, что я одна такая во всем мире, и это было самое худшее», — призналась девушка.

Minval.az