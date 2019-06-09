Экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьер-министром. Об этом сообщает «112 Украина».

Как отмечается, Порошенко возглавил предвыборный список своей партии «Европейская солидарность». Он объявил, что в случае победы на досрочных парламентских выборах, готов стать премьером страны.

«Если мы победим на выборах, то — да», — сказал Порошенко.

Однако, бывший президент Украины не уточнил, будет ли он лично народным депутатом или после выборов сложит мандат. Он лишь подчеркнул, что понесет ответственность за действия партии и за фракции.

Minval.az