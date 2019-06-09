Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 6 сентября, передает РИА Новости.

«Мы призываем остальные партии не держаться за должности, а отправиться на суд народа. С тем же призывом мы обращаемся и к президенту Молдавии», — заявил он журналистам.

По словам Филипа, Демократическая партия была против проведения досрочных выборов, но другого выбора в сложившейся ситуации нет.

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В Молдове Конституционный суд постановил временно передать исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу полномочия президента страны Игоря Додона. Об этом говорится в сообщении на сайте КС.

Суд решил назначить Павла Филипа, чтобы распустить парламент и назначить досрочные выборы.

В ответ Додон заявил, что в нынешней ситуации намерен прибегнуть к внутренней и внешней мобилизации.

«Это отчаянный шаг — воспользоваться подконтрольным КС в целях дальнейшей узурпации власти», — заявил Додон.

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