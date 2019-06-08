Учёные нашли два новых вида крыс на филиппинском острове Лусон. Что примечательно, они прыгают, как кенгуру, — на крепких и больших задних ногах.

Отмечается, что грызуны имеют длинные тонкие морды, но не обладают жевательными зубами.

Как сообщает журнал Journal of Mammology, грызунов долго не могли идентифицировать, так как они вели скрытый образ жизни. Крысы не реагировали ни на кокос, ни на арахисовое масло. Заманить их удалось только с помощью дождевых червей.

Учёные назвали новые виды в честь гор Лабо и Минган, в которых они обитают, —Rhynchomys labo и Rhynchomys mingan.

Minval.az