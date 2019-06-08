Российский военный корабль в очередной раз был замечен вблизи границы Латвии.

Как передает ТАСС, это утверждают Национальные вооруженные силы (НВС) республики.

«В латвийской эксклюзивной экономической зоне, в 20,5 морских милях от территориальных вод, военно-морские силы 7 июня идентифицировали корабль снабжения класса «Бира» Вооруженных сил России», — говорится в опубликованном в субботу сообщении НВС в Twitter.

Власти Латвии нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей у своих берегов и самолетов вблизи своего воздушного пространства.

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