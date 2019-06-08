Молодой дуб, посаженный президентами США и Франции Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, погиб, передает La Provence.

Сообщается, что дерево не пережило длительный карантин, который проходится ввозе растений в США.

По закону любые растения, семена и даже почва, которые привозят в США из-за рубежа, должны сначала выдержать карантин, прежде чем быть интегрированы в американскую землю.

В апреле 2018 года Трамп и Макрон посадили дуб неподалеку от Белого дома. Саженец дуба Макрон и его жена привезли с собой из Франции.

На следующий день дерево исчезло лужайки Белого дома.

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