Соединенные Штаты разочарованы решением Турции отправить своих военнослужащих в Россию, чтобы обучаться работе с зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу заместитель министра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, которая вместе с исполняющим обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитцом проводила брифинг для журналистов в Пентагоне.

«США были разочарованы, узнав, что Турция отправила военнослужащих в Россию для обучения для работы с российской [зенитной ракетной] системой [C-400], — сказала она. — С-400 несовместима с [американскими истребителями-бомбардировщиками пятого поколения] F-35. Как мы весьма определенно заявляли на всех уровнях, Турция не получит F-35, если Турция принимает поставку систем С-400».

По словам Лорд, США «не хотят, чтобы F-35 находились в непосредственной близости от С-400 в течение определенного периода времени из-за способности системы распознавать параметры» истребителя.

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