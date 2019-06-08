В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и органов полиции, по горячим следам было раскрыто убийство в Бинагадинском районе, привлечены к следствию лица, подозреваемые в совершении преступления.

Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел, передает агенство «Онлайн».

В сообщении говорится, что на основании сообщения о выстрелах, произведенных 7 июня в Бинагадинском районе из автомобиля «BMW-745» в автомобиль «Mercedes», в результате чего погиб один человек, на место происшествия прибыли сотрудники прокуратуры и полиции, провели осмотр места и тела погибшего, взяли вещественные доказательства.

Во время первичного расследования было установлено, что в тот день водитель «BMW-745», житель Тертерского района Гусейнов Вюсал преследовал на своем автомобиле Mercedes-Benz, за рулем которого находился житель Баку Гадиров Назим. В это время пассажир Гусейнова – житель Тертерского района, ранее судимый Джалалов Талех из огнестрельного оружия открыл огонь по автомобилю «Mercedes-Benz», в результате чего погиб пассажир автомобиля, ранее судимый Будаглы Мубариз.

Оперативники задержали Т.Джалалов и В.Гусейнова, передали следствию. У Джалалова был изъят обрез «ИЖ-16».

По факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.

Minval.az