Президент Ильхам Алиев поздравил президента Португальской Республики Марселу Ребелу ди Соза с национальным праздником страны.

«Уважаемый господин президент! От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Португалии. Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между нашими странами будут постоянно развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В такой знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному португальскому народу — спокойствия и благополучия», — говорится в поздравлении, передает агенство АПА.

Minval.az