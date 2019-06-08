Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Майкл Гоув признался, что более 20 лет назад принимал наркотики, передает Daily Mail.

Отмечается, что он употреблял кокаин до того, как пришел в политику. «В то время я был молодым журналистом. Это было ошибкой. Я оглядываюсь назад и думаю, вот бы я этого не делал», — говорит Гоув. По его мнению, прошлые ошибки не должны лишать человека права претендовать на пост главы Консервативной партии.

Майкла Гоува поддерживают члены парламентской фракции консерваторов, которые выступают за прагматичный подход к отношениям с континентальной Европой после выхода из ЕС. В настоящее время политик занимает должность министра по вопросам окружающей среды.

Minval.az