Президент США Дональд Трамп назвал Луну частью Марса. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

“Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну — мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна), обороне и науке!”, — написал американский президент.

В СМИ пишут, что, вероятнее всего, Трамп подразумевал полет на Марс с помощью космической станции на Луне, что и входит в долгосрочные планы NASA. Но, в таком случае, непонятно, почему президент США написал, что о полетах на Луну нужно забыть.

Minval.az