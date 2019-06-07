Владимир Путин надеется, что им с новым лидером Украины Владимиром Зеленским когда-нибудь удастся познакомиться, отметив, что тот хороший актер, но одно дело кого-то играть, а другое — быть кем-то.

«Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, — он хороший актер», — сказал Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

Последние слова зал встретил смехом и аплодисментами. «Я говорю серьезно, а они смеются», — отметил Путин с улыбкой.

«Но одно дело кого-то играть, а другое дело — быть кем-то», — цитирует РИА Новости российского лидера.

Для того, чтобы играть, отметил он, нужен талант. «Это точно. Много талантов, и один из этих талантов — это талант перевоплощения. Ты через каждые десять минут можешь менять амплуа — «принц» и «нищий». И там, и там надо быть убедительным, это действительно талант. А для того, чтобы заниматься государственными делами, нужны другие качества», — отметил Путин.

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