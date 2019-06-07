Речь об объединении России и Беларуси не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Отвечая на вопрос, являются ли правдой разговоры об объединении России и Беларуси к 2024 году, Путин ответил: «Нет. И быть не может».

Президент подчеркнул, что считает белорусов, русских и украинцев единым народом.

Он пояснил, что в ходе исторических событий у части населения сформировалась собственная идентичность, что является естественным процессом.

«Поэтому мы относимся к этому с пониманием и уважением. То же самое и с Беларусью. Но повторяю, по моему глубокому убеждению, мы один народ. Но так сложилось, что мы живём в разных странах, разные государства образовались… Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства союзного так называемого государства, я убеждён, что наши люди в этом заинтересованы», — цитируют Путина СМИ России.

Minval.az