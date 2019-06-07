Четыре торговых суда, подвергшихся нападению 12 мая в территориальных водах ОАЭ, были подорваны с помощью мин, установленных дайверами, сообщили СМИ, ссылаясь на письмо представителей ОАЭ, Саудовской Аравии и Норвегии в Совет Безопасности ООН по итогам расследования этих атак.

В письме, отмечает Reuters, не указывается, граждане какой страны стоят за осуществлением атак против четырех судов в исключительной экономической зоне Эмиратов, однако отмечается, что при нападении были использованы морские мины, которые крепятся к поверхности судна под водой. Их, вероятно, установили хорошо обученные водолазы, которые передвигались на скоростных катерах для подхода к судам, указывается в тексте.

Представители трех стран в письме утверждают, что нападения представляли собой сложную операцию, вследствие чего требовали серьезной подготовки. «Расследование еще не окончено, однако эти факты об установке мин профессиональными дайверами являются прямым подтверждением того, что четыре атаки были частью изощренной и скоординированной операции, осуществленной субъектом с большими оперативными возможностями, — приводит Reuters выдержку из письма. — Высока вероятность того, что нападения были совершены государственным субъектом».

Как сообщал МИД ОАЭ 12 мая, у порта Эль-Фуджейра против четырех торговых судов была совершена диверсия в исключительной экономической зоне государства. Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ОАЭ передавало, что атаке подверглись танкеры Amjad и Al Marzoqah, принадлежащие саудовской компании Bahri, а также танкер под норвежским флагом Andrea Victory и зарегистрированное в эмиратах судно A. Michel. Пострадавших не было.

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