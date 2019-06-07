Высочайшая вершина Земли привлекает множество туристов (недавно китайским властям даже пришлось ограничить доступ к вершине).

Побочный эффект популярности – мусор, который накапливается вдоль маршрутов и палаточных лагерей. Эверест даже называют «самой высокогорной свалкой в мире»: склоны буквально засыпаны порванными палатками и брошенным снаряжением, пластиковыми пакетами, бутылками, банками и человеческими экскрементами.

Учитывая местность, уборка Джомолунгмы – очень трудоемкое и долгое занятие. В помощь добровольным уборщикам непальская администрация выпустила закон: каждый альпинист, поднимающийся выше базового лагеря (5300 м) должен вынести с горы не менее 8 килограммов мусора.

Но и это решает проблему лишь отчасти, и время от времени на легендарной горе проходят массовые уборки. Команда из 20 альпинистов-шерпов недавно закончилаподобную акцию. В апреле и мае было собрано пять тонн мусора выше базового лагеря, и еще шесть – ниже. По словам непальцев, работа далека от завершения: множество мусора ещё лежит под сугробами, пишет nat-geo.ru.

Кроме того, с горы было вынесено 4 тела и переданы в больницу для опознания: Эверест остается сложным маршрутом, и альпинисты нередко погибают при восхождении. Этой весной на непальской стороне Эвереста нашли свою кончину девять человек, а на тибетской – двое.

В общей сложности с момента первого восхождения в 1953 году высочайшая вершина мира унесла более 300 жизней.

Minval.az