8 июня в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Однако ночью местами на полуострове есть вероятность осадков. Прогнозируется умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов страны, ночью температура воздуха составит 20-23, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью ожидается 21-23, днем 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 20-21 градус тепла.

На южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

8 июня в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако, днем в некоторых северных и западных районах ожидаются осадки, есть вероятность гроз. В отдельных местах осадки примут интенсивный характер, возможен град. Скорость восточного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Minval.az