Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что его страна заслужила членства в НАТО и ЕС. Об этом он сказал, выступая на общественном форуме в Сан-Франциско, передает ТАСС.

По его словам, членство в Североантлантическом альянсе и Евросоюзе является цивилизационным выбором Грузии, поскольку эту интеграцию поддерживают 80 процентов населения страны. «Это не является решением, принятым политическим руководством, инициатива идет от народа», — сказал Бахтадзе.

При этом он отметил, что понимает невозможность вступить в эти организации «за один день». По его словам, членство Грузии в НАТО и ЕС зависит от геополитического контекста.

На данный момент Бахтадзе находится с рабочим визитом в США, который продлится до 14 июня.

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