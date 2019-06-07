Британский музыкант Эд Ширан и производитель кетчупа Heinz объявили о коллаборации.

Об этом пишет портал The Drum.

Стороны подписали контракт в апреле. Ранее сообщалось, что певец снимется в рекламном ролике бренда по собственному сценарию. А теперь стало известно, что компания выпустит лимитированную серию «Эдчупа». На упаковке бутылки фирменному томату «надели» очки и сделали «прическу» как у Эда.

Эд Ширан — давний фанат Heinz. Он набил тату на руке с логотипом бренда, обязательно условие его райдера — бутылка кетчупа этой марки. Ранее он даже пошутил, что если он станет премьер-министром Великобритании, то первым же законом он обяжет предлагать Heinz во всех ресторанах, которые подают чипсы.

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