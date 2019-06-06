Покупка Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 — это неприемлемый риск для США. Об этом заявил и.о. зампомощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтерниц, сообщает ТАСС.

По его словам, «не существует мер, которые могли бы сгладить» беспокойство Вашингтона из-за подобного решения Анкары. Уинтерниц подчеркнул, что обязательства турецкой стороны в рамках НАТО и закупка С-400 несовместимы.

В то же время в Пентагоне не стали прогнозировать исход переговоров по этому вопросу между США и Турцией. «Посмотрим, что получится, а потом примем решение», — добавил Уинтерниц.

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