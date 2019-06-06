2 июня в селе дагестанском селе Хунзах состоялась «процедура» захоронения, якобы останков наиба Хаджи Мурата, вывезенных с Гахского района Азербайджанской Республики. Это идея целиком принадлежит депутату Госдумы от Башкортостана Гаджимураду Омарову, уроженцу Хунзахского района Дагестана.

Об этом говорится в заявлении оргкомитета проекта «Лев Толстой и Кавказ – Дагестан» (РФ) по поводу возможной кражи останков Хаджи Мурата.

«На каком основании он позволил себе это, и кто ему разрешил раскапывать могилу Хаджи Мурата (в другом государстве) при том, что живой наследник Хаджи Мурата — Гаджимурадов Магомед-Арип не имел об этом ни малейшего представления? По сути дела, Омаров поставил Гаджимурадова перед свершившимся фактом, не согласовав с ним свои незаконные действия. Почему Омаров проигнорировал мнение Духовного управления мусульман Дагестана (ДУМД) и запрет на перезахоронение останков Хаджи Мурата? Неужели так легковесно можно относиться к нормам, о которых ему доходчиво объяснили в ДУМД неоднократно?», — задаются вопросом авторы заявления.

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Далее авторы заявления отмечают, что «в этой могиле находились останки трех обезглавленных трупов, включая Хаджи Мурата, его племянника Эльдара и еще одного мюрида»: ввиду того, что трудно было идентифицировать обезглавленные трупы, в свое время, их похоронили в одной «братской» могиле.

«Неужели Омаров так спешил прославиться, что забыл об очень важной детали: прежде чем раскапывать могилу Хаджи Мурата и тайно вывозить оттуда его останки (неизвестно кому принадлежащие), предварительно надо было провести антропологический и ДНК-анализ, чтобы правильно идентифицировать останки?», — говорится в заявлении.

« До нас дошли слухи, что, якобы, Омаров заявил, что он все это согласовал там «наверху», с советником президента России по культуре, Владимиром Толстым и Петром Толстым — замом председателя Госдумы. Координатор Оргкомитета связывался с ними, и оба они категорически отрицают то, что с ними что-либо согласовывал Гаджимурад Омаров и они же ничего общего не хотят иметь с человеком, который готов совершать такого рода сомнительные и даже уголовные деяния. В связи с этим, вопрос: как можно так врать и водить в заблуждение общественность с одной стороны, и подставлять таких уважаемых людей с другой? Одна ложь порождает другую ложь.

Несмотря на все эти казусы, мы, члены Оргкомитета, и сотрудничающие с нами правнуки Льва Толстого (В. Толстой и П. Толстой) намерены продолжать свою деятельность в прежнем режиме, без суеты и согласовывая свои действия и с ДУМД, и властями Дагестана и Хунзахского района, а также, Азербайджана и Гахского района», — резюмируют авторы заявления.

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