Совет ЕС обновил правила выдачи Шенгенских виз, которые должны упростить условия поездок в европейские страны для легальных путешественников.

Новые правила разрешают подачу заявок за шесть месяцев до поездки (раньше их можно было подавать за три месяца), дают возможность заполнения и подписания заявки в электронном виде, а также предусматривают выдачу путешественникам с положительной визовой историей многократных виз, срок которых будет постепенно увеличиваться с 1 до 5 лет.

В то же время, консульский сбор за визу будет увеличен с 60 до 80 евро. Как ранее сообщалось, для стран, с которыми у ЕС действует соглашение об упрощении визового режима, сбор будет увеличен с 30 до 40 евро.

Minval.az