Глава пресс-службы бывшего президента Украины Святослав Цеголко обвинил действующего главу государства Владимира Зеленского в плагиате. Он утверждает, что президент украл целый абзац из речи его предшественника Петра Порошенко.

На недавней встрече с председателем Евросоюза Дональдом Туском Зеленский заявлял, что членство Украины в ЕС будет означать «смерть российского имперского проекта». То же самое ранее заявлял Порошенко на съезде партии «Европейская солидарность». В доказательство этому Цеголко выложил в фейсбуке фрагмент выступления бывшего президента. В комментарии к посту он посоветовал Зеленскому нанять корректора и спичрайтера.



В администрации президента уже заявили, что проводят расследование из-за совпадения фрагментов выступлений Зеленского и Порошенко.

«Предварительно установлено, что сотрудники МИД Украины, готовившие тезисы для выступления президента, продолжали работать на Петра Порошенко», — говорится в заявлении.

Пресс-служба президента расценила это как диверсию со стороны МИДа и сознательную провокацию команды Порошенко, пообещав принять жесткие дисциплинарные и кадровые выводы.

Minval.az