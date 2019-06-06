США крайне сложно обеспечивать единство венесуэльской оппозиции, многие представители которой хотят занять пост президента республики.

Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на закрытой встрече с представителями еврейских организаций в Нью-Йорке.

Он признался, что задача, заключающаяся в сохранении единства оппозиции Венесуэлы, оказалась ужасно сложной.

«В тот момент, когда президент Николас Мадуро уйдет, все поднимут руки и скажут: «Возьмите меня, я следующий президент Венесуэлы». Порядка сорока с лишним человек считают себя законными наследниками Мадуро».

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