Власти Парижа призвали беременных женщин и детей, проживающих в районе собора Нотр-Дам, проверить уровень содержания свинца в крови.

По данным регионального агентства здравоохранения (ARS), в окрестностях рядом с собором после сильнейшего пожара в апреле вырос уровня этого тяжелого металла. Позже в анализах ребенка, проживающего на острове Сите, нашли свинец, передает агенство «Росбалт».

Согласно сообщению, в крыше и шпиле пострадавшего от огня Нотр-Дама содержалось от 300 до 400 тонн свинца. Часть металла попала в окружающую среду. Сейчас доступ людей на загрязненные участки закрыт, почву будут удалять.

Minval.az