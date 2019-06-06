Мексика должна остановить поток мигрантов в США, в противном случае Вашингтон не будет вести с ней дела и заключать соглашение по торговым пошлинам.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая в среду на вопросы журналистов на встрече с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, которая состоялась в ирландском аэропорту Шаннон.

«Наркотики, которые попадают к нам, люди, которых никто не регистрирует, которые приезжают миллионами, — Мексика может это остановить, они обязаны это остановить. В противном случае мы просто не сможем вести с ними дела. Это очень просто. И я думаю, что они остановят это. Я думаю, что они хотят заключить соглашение, и они отправили своих самых высокопоставленных людей, чтобы попытаться это сделать», — сказал он, сообщает ТАСС.

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