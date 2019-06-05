Сенаторы США от обеих партий подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.

24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для «сдерживания иранской агрессии», передает ТАСС.

Как отмечается в пресс-релизе, резолюции вносятся с целью «защитить роль Конгресса в одобрении продаж оружия иностранным государствам». «То, как администрация продвигается в этих сделках беспрецедентно и противоречит давней практике и сотрудничеству Конгресса с исполнительной ветвью власти», — сказано в сообщении.

Авторы резолюций — демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг.

«Усилия администрации Трампа по продаже американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ — это еще один пример обходного маневра в отношении Конгресса и пренебрежения правами человека. Сегодня мы идем на этот шаг, чтобы показать, что мы не будем бездействовать, позволяя президенту и госсекретарю дальше подрывать процесс пересмотра и контроля со стороны Конгресса в сфере продаж вооружений», — заявил Роберт Менендес, слова которого приводятся в сообщении. По мнению сенатора, в сложившейся ситуации госсекретарю стоит «немедленно представить сделки на рассмотрение Конгресса» и обсудить проблемы с конгрессменами.

Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

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