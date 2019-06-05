Сенаторы США от обеих партий подготовили 22 совместных резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже американского оружия арабским странам без их одобрения Конгрессом. Об этом сообщается в распространенном в среду пресс-релизе комитета по иностранным делам Сената Конгресса США.
24 мая госсекретарь США Майкл Помпео объявил о решении воспользоваться чрезвычайным правом и без одобрения законодателей завершить процесс заключения 22 соглашений по продаже вооружений Иордании, ОАЭ и Саудовской Аравии на общую сумму в $8,1 млрд для «сдерживания иранской агрессии», передает ТАСС.
Как отмечается в пресс-релизе, резолюции вносятся с целью «защитить роль Конгресса в одобрении продаж оружия иностранным государствам». «То, как администрация продвигается в этих сделках беспрецедентно и противоречит давней практике и сотрудничеству Конгресса с исполнительной ветвью власти», — сказано в сообщении.
Авторы резолюций — демократы Роберт Менендес, Крис Мерфи, Патрик Лихи и Джек Рид, а также республиканцы Линдси Грэм, Рэнд Пол и Тодд Янг.
Согласно закону, Минобороны США должно уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У законодателей есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.