В канун 75-й годовщины высадки в Нормандии союзных СССР войск в Портсмуте (Британия) почтили память павших в ходе открытия второго фронта.

В церемонии приняли участие британская королева Елизавета II, глава правительства страны Тереза Мэй, президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры еще 12 стран, во Второй мировой войне боровшихся с Гитлером.

Политики призвали к тому, чтобы «невообразимый ужас» окончившейся 74 года назад войны никогда бы не повторился. Они также приветствовали прибывших со всех концов света ветеранов — военнослужащих, принимавших участие в высадке на французском побережье 6 июня 1944 года.

Minval.az