Большинство американцев считают, что Дональд Трамп может одержать победу на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на итоги опроса независимой исследовательской службой SSRS.

Согласно сообщению, 54% опрошенных предполагают, что Трамп может победить на предстоящих выборах. 41% придерживается иного мнению, а 5% не заняли определенной позиции в этом вопросе.

Хотя в декабре прошлого года 51% участников опроса считали, что Трамп проиграет предстоящие выборы.

Опрос проводился 28-31 мая по телефону. 34% опрошенных назвали себя сторонниками Демпартии, 27% — сторонниками республиканцев, а 39% представились как независимые.

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