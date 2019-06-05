Одни из богатейших людей планеты, сооснователь Microsoft Билл Гейтс и инвестор Уоррен Баффет попробовали отработать смену в качестве стажеров в закусочной Dairy Queen в Омахе. Как передает Лента.ру, видео их стажировки появилось в Youtube.

Таким образом миллиардеры решили развлечься после собрания миллиардеров холдинга Berkshire Hathaway, которому принадлежит сеть этих кафе.Они пробовали принимать заказы на кассе, приветствовать посетителей и подавать порции.

Как отметил выступающий в роли их наставника молодой служащий кафе, все прошло не так плохо, хотя могло бы выйти и лучше. «Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом я бы их нанял», — резюмировал он.

Перед началом смены стажеры перепутали бейджики. Также им не удалось с первой попытки нормально нацедить мороженное в вафельный стаканчик. Баффет перелил, а у Гейтса, наоборот, вышла слишком маленькая порция.

Позднее возникли проблемы с подачей фирменного мороженного «Метель», которое официанты должны переворачивать перед клиентами. У обоих мороженное вылилось на стол перед клиентами. После каждой накладки Баффет предлагал посетителям оплатить их заказы или предоставить следующую порцию бесплатно.

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