Турецкие военные обезвредили еще шесть членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операции Pençe («Лапа») в районе Хакурк на севере Ирака, число нейтрализованных с начала операции курдских повстанцев достигло 40, сообщило в среду Минобороны страны.

Военное ведомство Турции объявило 28 мая о начале масштабной операции против РПК в районе Хакурк на севере Ирака.

Минобороны сообщило, что самолеты и артиллерия нанесли удары по позициям РПК, позже к операции подключился спецназ. Также задействованы ударные вертолеты Atak. Операцией руководит министр обороны Турции Хулуси Акар.

«ВС Турции обезвредили еще шесть террористов в районе Хакурк на севере Ирака в ходе успешно продолжающейся операции «Лапа». С начала операции нейтрализовано 40 террористов», — говорится в сообщении.

Турецкое военное ведомство также сообщило о ликвидации двух членов РПК в районе Зап на севере Ирака

Minval.az