Число погибших при разгоне палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщает оппозиционный Комитет врачей Судана.

— Ещё десять человек скончались от рук солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших увеличилось до 60, — отмечается в заявлении в «Фейсбуке», передает «Лайф».

Ранее врачи заявляли, что тела многих погибших были сброшены в реку.

Суданская армия утром 3 июня стала разгонять палаточный лагерь на площади около комплекса зданий Министерства обороны в центре Хартума. Применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли центральные улицы и подступы к площади.

Minval.az