Несколько сингапурских банков начали закрывать счета проживающих в стране иранцев без разъяснения причин, сообщает газета Straits Times со ссылкой на владельцев закрытых счетов.

Отмечается, что были закрыты счета более десяти проживающих в Сингапуре иранцев, они были вынуждены открывать счета в других банках. По данным газеты, закрытие счетов может быть связано с введением новых санкций США против Ирана, а именно с рисками, связанными с их введением. Среди закрывших счета банк UOB и банк OCBC.

Представитель Валютного управления Сингапура заявил, что банки самостоятельно принимают решения об открытии и закрытии счетов, поскольку в дальнейшем они могут столкнуться с рисками, связанными с управлением этих счетов.

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