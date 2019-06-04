Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения.

Как сообщает РИА «Новости», по его словам, сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.

«Мы готовы вести переговоры с РФ, готовы выполнять минские договоренности. Тем не менее, прежде мы должны быть способными защищать себя, стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле», — заявил он после встречи с генсеком Йенсом Столтенбергом во вторник в Брюсселе.

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