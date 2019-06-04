Посол Греции в Берлине во вторник передал в МИД Германии ноту, в которой правительство Греции призвало немецкую сторону начать переговоры для урегулирования нерешенного вопроса выплаты Германией военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн.

Об этом говорится в сообщении МИД Греции.

Нота представлена в соответствии с указаниями заместителя министра иностранных дел Сии Анагностопулу.

«Эта дипломатическая акция предпринята после обсуждения на уровне политических лидеров на пленарном заседании парламента Греции 17 апреля и во исполнение решения, принятого подавляющим большинством депутатов, с учетом доклада межпартийной комиссии по взысканию немецких долгов перед нашей страной», — говорится в сообщении.

Греческие претензии касаются репараций и возмещения ущерба, понесенного страной и ее гражданами в Первой и Второй мировых войнах, военных репараций в отношении жертв и потомков жертв немецкой оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения разграбленных и незаконно вывезенных археологических и других культурных ценностей, сообщил МИД.

«Правительство Греции призывает правительство Германии договориться о практическом удовлетворении этих требований, что имеет особое значение для греческого народа как проблема моральная и материальная», — заявил МИД.

Minval.az