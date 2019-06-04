Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила президента США Дональда Трампа за высылку российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Мэй, Британия и США были партнерами в течение последних 75 лет.

Она также добавила, что в течении последних двух лет поддерживала эти дружеские отношения вместе с Трампом.

Мэй подчеркнула, что Лондон и Вашингтон работают вместе над расследования дела об отравлении с Солсбери.

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