В турецкой провинции Коджаэли освободили семерых женщин, которые подвергались сексульной эскплуатации, сообщает радио «Азатлык».

Четыре женщины являются гражданками Узбекистана, две — Киргизии, и одна — Туркмении. Они работали в закусочной-борделе официантками, оказывая при этом и дополнительные «услуги». Любой клиент мог увезти с собой «официантку» в специальный коттедж, принадлежащий преступной группировке.

В ходе полицейского рейда были задержали 17 человек, подозреваемых в причастности к торговле людьми. Руководила «заведением» 45-летняя женщина. В настоящее время решается вопрос о депортации освобожденных «жриц любви» на родину.

Minval.az